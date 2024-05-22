2024-05-22 16:12:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – آمنة السلامي

أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل الوثيقة الوطنية للسياسة السكانية، فيما أشارت الى أنها ركزت على 11 قطاعاً رئيساً.

وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوزارة أطلقت الوثيقة الوطنية للسياسة السكانية خلال العام الماضي 2023، تضمنت المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية التي شهدها العراق خلال السنوات الأخيرة".

وأضاف الهنداوي، أن "الوثيقة تضمنت 11 محوراً مهماً، غطت حياة الإنسان من الطفولة للكهولة، وكذلك غطت كل المفاصل المعنية بحياة الإنسان في إطار سياسة تنموية تستوعب الزيادات السكانية وتحقق التوازن بين هذه الزيادات والموارد الاقتصادية والتنموية، وجعل هذه الزيادات محركات ودوافع تنموية بدلاً من أن تكون أعباء تنموية".

وتابع أن "هذه الوثيقة ركزت على محاور مهمة وأساسية، حيث بدأت بواقع الطفولة والطفولة المبكرة، والصحة الإنجابية والتعليم والسكن وواقع الشباب وتمكينهم والمرأة وسياسات تمكين المرأة، وكذلك ركزت على الفئات الهشة من كبار السن والمعاقين والهجرة الداخلية والخارجية وسبل معالجتها والتغيرات المناخية وتقليل آثارها على الواقع الاجتماعي، ومحور يتناول موضوع المحافظة على المضامين الاجتماعية وكيفية حماية المجتمع وغيرها".