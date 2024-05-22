2024-05-22 16:18:07 - المصدر: منصة إيشان

كشف عضو اللجنة المالية النيابية هيثم الزركاني، اليوم الأربعاء، عن مشاكل في الموازنة العامة لعام 2024 قد تتسبب برفضها من قبل مجلس النواب، مؤكداً أن العديد من الوزراء وكذلك المحافظات، غير راضين عن بنود الموازنة واعتبروها غير منصفة. وقال هيثم الزركاني، لمنصة “إيشان”، إن “رئاسة مجلس الوزراء خلال الجلسة الأخيرة أرسلت الموازنة الى البرلمان […]

ظهرت المقالة عضو في المالية النيابية يرجّح عدم تمرير الموازنة في البرلمان: غير منصفة للشعب أولاً على ايشان.