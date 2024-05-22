مجلس النواب يصوت على قانون العطلات الرسمية ويرفع جلسته

2024-05-22 16:54:02 - المصدر: واع

بغداد- واعرفع مجلس النواب، اليوم الأربعاء، جلسته رقم (26) ضمن الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة في الدورة الانتخابية الخامسة، بعد أن صوت على مشروع قانون العطلات الرسمية.وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مجلس النواب صوت على مقترح قانون التعديل الثاني لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (31) لسنة 2019".وأضافت، أن "مجلس النواب أجل التصويت على مشروع قانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)".وتابعت أن "مجلس النواب صوت على مشروع قانون العطلات الرسمية".