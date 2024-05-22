رئيس الوزراء يشارك في مراسم التشييع الرسمية للرئيس الإيراني الراحل

2024-05-22 16:54:02 - المصدر: واع

بغداد- واعشارك رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، في مراسم التشييع الرسمية للرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية ورفاقهما.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني شارك في مراسم التشييع الرسمية للرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية ورفاقهما، التي جرت اليوم الأربعاء في طهران بحضور دولي ورسمي وشعبي".وأضاف، أن "السوداني قرأ سورة الفاتحة في القاعة المخصصة للجثامين، ثمّ أدى السوداني بعدها مراسم إلقاء النظرة الأخيرة على جثامين الراحلين".وأشار البيان الى أن "السوداني كان قد وصل طهران صباح اليوم، على رأس وفد رسمي ضمّ رئيس المحكمة الاتحادية و وزراء الخارجية والتخطيط والداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء ومحافظي البصرة وواسط، لتقديم العزاء والتضامن باسم حكومة وشعب العراق مع القيادة الإيرانية بهذا الحادث الأليم".