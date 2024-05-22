اعتراض النواب المسيحيين على قانون العطل يرفع جلسة البرلمان العراقي

2024-05-22 16:54:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ رفعت رئاسة مجلس النواب العراقي، يوم الأربعاء، جلسة المجلس بعد مشادة كلامية إثر اعتراض النواب المسيحيين على قانون العطل.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن النواب المسيح في البرلمان، اعترضوا على عدم إضافة يوم ميلاد المسيح عطلة رسمية في العراق.

ولفت إلى أن النواب يريدون أن يكون يوم ميلاد المسيح عطلة رسمية في عموم البلاد وليس عطلة للمسيحيين فقط.

وكان البرلمان العراقي، قد صوّت في وقت سابق من اليوم الأربعاء، على مقترح قانون العطل الرسمية في البلاد، بينها عطلة "عيد الغدير".

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن مجلس النواب صوت على المادة الخاصة بقانون العطل الرسمية ومن ضمنها "عيد الغدير"، وذلك ضمن أعـمـال الجلسة رقم 26 للدورة الانتخابية الخامسة من السنة التشريعية الثالثة / الفصل التشريعي الأول التي عقدت اليوم بحضور 167 نائبا.

ويشمل قانون العطل الرسمية نحو 11 يوما في السنة، فضلا عن العطل الرسمية العامة وهي يومي الجمعة والسبت مع إعطاء صلاحية لمجلس الوزراء بالغاء عطلة يوم السبت عند الضرورة.