بينها "الغدير".. البرلمان العراقي يصوت على قانون العطل الرسمية في البلاد

2024-05-22 16:54:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ صوت البرلمان العراقي، اليوم الأربعاء، على مقترح قانون العطل الرسمية في البلاد، بينها عطلة "عيد الغدير".

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن مجلس النواب صوت على المادة الخاصة بقانون العطل الرسمية ومن ضمنها "عيد الغدير"، وذلك ضمن أعـمـال الجلسة رقم 26 للدورة الانتخابية الخامسة من السنة التشريعية الثالثة / الفصل التشريعي الاول التي عقدت اليوم بحضور 167 نائبا.

كما صوت مجلس النواب على مقترح قانون التعديل الثاني لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (31) لسنة 2019 .

وقرر المجلس في الجلسة ذاتها تأجيل التصويت على مشروع قانون اعادة العقارات الى اصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل).

ويشمل قانون العطل الرسمية نحو 11 يوما في السنة، فضلا عن العطل الرسمية العامة وهي يومي الجمعة والسبت مع إعطاء صلاحية لمجلس الوزراء بالغاء عطلة يوم السبت عند الضرورة.