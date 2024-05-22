2024-05-22 17:12:08 - المصدر: منصة إيشان

وجه زعيم التيار الوطني الشيعي، مقتدى الصدر، أتباعه بالتوجه نحو المساجد متشحين بالوشاح الأخضر، مقدماً شكره لمجلس النواب بعد إقرار قانون عطلة عيد الغدير. وكتب الصدر تغريدة عبر منصة “إكس”: “بجهود أبناء الوطن وأبناء المذهب الإمامي الجعفري بل وكل المنصفين من السنة بل إخوتنا في الوطن من الأديان والكرد والقوميات الأخرى، تم التصويت من […]

ظهرت المقالة الصدر “يشكر” البرلمان ويوجه أتباعه بالتوجه نحو المساجد ولبس “الوشاح الأخضر” أولاً على ايشان.