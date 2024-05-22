2024-05-22 17:12:08 - المصدر: منصة إيشان

شهد قضاء الرطبة في محافظة الأنبار، مواجهة مسلحة مع خلايا داعش الإرهابي، أسفرت عن استشهاد مقاتل وإصابة آخر، وقتل اثنين من الإرهابيين أحدهما يرتدي حزاماً ناسفاً. وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان ورد لـ “إيشان”، أن “العمل الاستخباري المتميز الذي تقوم به قواتنا الأمنية البطلة كانت له نتائج إيجابية عالية المستوى، إذ تمكنت مديرية استخبارات […]

ظهرت المقالة مواجهة في الرطبة.. استشهاد مقاتل وإصابة آخر ومقتل إرهابيين أحدهما “مفخّخ” أولاً على ايشان.