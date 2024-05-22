وزيرة الاتصالات تفتتح أكبر مشروع للكابل الضوئي في محافظة البصرة

2024-05-22 17:16:02 - المصدر: الفرات نيوز

أفتتحت وزيرة الاتصالات هيام الياسري، اليوم الاربعاء أكبر مشروع للكابل الضوئي في محافظة البصرة بحضور عدد من النواب وأعضاء الحكومة المحلية في المحافظة.

وأكدت الياسري على هامش زيارتها محافظة البصرة ان مشروع الكابل الضوئي (فايبر إكس) يعتبر من اكبر مشاريع الكوابل الضوئية في محافظة البصرة التي من شأنها الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن والمؤسسات الحكومية في المحافظة .

واضافت السيدة الوزيرة، أن الوزارة تولي مشاريع الكابل الضوئي اهمية كبرى بالتنسيق مع إدارة المحافظة ،لما لها من دور إيجابي في رفع مستوى خدمة الانترنت .

وأشارت إلى أن "استراتيحية الوزارة تركز على تقديم البنى التحتية للقطاع الخاص وتفعيل الشراكات الحقيقية معه ودعمه في انجاز المشاريع الخدمية".

من جانب اخر ثمن النائب الأول لمحافظ البصرة وأعضاء المحافظة تعاون وزارة الاتصالات في إنجاز مشاريع الألياف الضوئية التي تسهم في تعزيز الجوانب الإقتصادية والامنيةمن خلال ربط كاميرات المراقبة في الشوارع والطرقات الرئيسية وتقديم كافة خدمات الاتصالات