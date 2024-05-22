اجتماع حكومي يبحث تفعيل مشروع بغداد مدينة الإبداع الأدبي

2024-05-22 18:06:01 - المصدر: واع

بغداد- واعأعلنت وزارة الثقافة، اليوم الأربعاء، المشاركة بالاجتماع الأول للجنة العليا لتفعيل مشروع بغداد مدينة الإبداع الإدبي - اليونسكو.وقال بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزارة الثقافة والسياحة والآثار متمثلة، بوكيل الوزارة للشؤون الثقافية فاضل محمد البدراني، شاركت بالاجتماع الأول للجنة العليا لتفعيل مشروع بغداد مدينة الإبداع الإدبي - اليونسكو".وأكد البدراني- بحسب البيان- أن "هذا المشروع يحظى بدعم واهتمام رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني"، مبينا، أن "وزارة الثقافة بالتعاون مع أمانة بغداد والجهات الحكومية، ستعمل على تسخير الجهود كافة لإتمامه، لاسيما بعد التطور والنهضة العمرانية التي تشهدها مدينة بغداد والتي تضمنت دعم الجوانب التراثية وإقامة الفعاليات الثقافية والأدبية".وتابع البيان، أن "الاجتماع الذي ترأسه أمين بغداد عمار موسى كاظم، ناقش آليات تفعيل مشروع مدينة بغداد ضمن شبكة المدن الإبداعية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو".وأضاف البيان، أن "الاجتماع حضره أعضاء اللجنة العليا المتمثلة بمستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون الثقافية عارف الساعدي وممثلين عن وزارة التربية والاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق وبيت الحكمة وشبكة الإعلام العراقي ومنسق اليونسكو ببغداد".يذكر أن "منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو، اختارت بغداد مدينة للإبداع الإدبي ضمن شبكة المدن الإبداعية العالمية، كأول مدينة في قارة آسيا والوطن العربي تحظى بهذا التتويج".