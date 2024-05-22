2024-05-22 18:06:01 - المصدر: واع

بغداد- واعأشرفت وزيرة الهجرة والمهجرين إيڨان فائق جابرو، اليوم الأربعاء، بشكل ميداني على عودة ٤٥٠ نازحاً من قضاء المسيب إلى مناطق سكناهم الأصلية في قرى الإسكندرية (منطقة البحيرات).وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "في إطار متابعتها لأوضاع فئات عناية الوزارة، أشرفت وزيرة الهجرة والمهجرين إيڨان فائق جابرو، اليوم، بشكل ميداني على عودة ٤٥٠ نازحاً من قضاء المسيب إلى مناطق سكناهم الأصلية في قرى الإسكندرية (منطقة البحيرات)، بحضور مستشار رئيس مجلس الوزراء فادي الشمري وقائد عمليات الفرات الأوسط في الحشد الشعبي اللواء علي الحمداني وعدد من شيوخ ووجهاء المنطقة".وأضافت، أن "الوزيرة قامت بزيارة منازل الأسر العائدة في مناطق العودة؛ للاطلاع على أوضاعها، مؤكدة عزمها مخاطبة الجهات المعنية لإعادة ترميم المنازل وتوفير الخدمات لهم، كما وجهت كوادر الوزارة بتقديم الدعم للعائدين وشمولهم بالسلع المعمرة والمساعدات الإغاثية؛ لتوفير العيش الكريم لهم".