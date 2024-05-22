وزيرة الاتصالات تفتتح اكبر مشروع للكابل الضوئي في البصرة

2024-05-22 18:06:01 - المصدر: واع

بغداد- واعافتتحت وزيرة الاتصالات هيام الياسري، اليوم الأربعاء، أكبر مشروع للكابل الضوئي في محافظة البصرة بحضور عدد من النواب وأعضاء الحكومة المحلية في المحافظة.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزيرة الاتصالات هيام الياسري زارت محافظة البصرة، وافتتحت اليوم الأربعاء، أكبر مشروع للكابل الضوئي في محافظة البصرة بحضور عدد من النواب وأعضاء الحكومة المحلية في المحافظة".وقالت الياسري- بحسب البيان- أن "مشروع الكابل الضوئي (فايبر إكس) يعتبر من أكبر مشاريع الكوابل الضوئية في محافظة البصرة التي من شأنها الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن والمؤسسات الحكومية في المحافظة".وأضافت، أن "الوزارة تولي مشاريع الكابل الضوئي أهمية كبرى بالتنسيق مع إدارة المحافظة، لما لها من دور إيجابي في رفع مستوى خدمة الإنترنت"، مشيرة إلى، أن "إستراتيجية الوزارة تركز على تقديم البنى التحتية للقطاع الخاص وتفعيل الشراكات الحقيقية معه ودعمه في إنجاز المشاريع الخدمية".وبينت الوزارة، أنه "ثمن النائب الأول لمحافظ البصرة وأعضاء المحافظة تعاون وزارة الاتصالات في إنجاز مشاريع الألياف الضوئية التي تسهم في تعزيز الجوانب الاقتصادية والأمنية من خلال ربط كاميرات المراقبة في الشوارع والطرقات الرئيسية وتقديم خدمات الاتصالات كافة".