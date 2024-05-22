المندلاوي: قانون العطلات يبرز المناسبات المرتبطة بمشاعر العراقيين

2024-05-22 18:06:02 - المصدر: واع

بغداد- واعأكد رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، اليوم الأربعاء، أن مشروع قانون العطلات الرسمية الذي صوت عليه البرلمان، يهدف إلى إبراز المناسبات المرتبطة بحياة ومشاعر الشعب العراقي وتنظيم العطلات الرسمية في البلاد، مشيراً إلى أن القانون شامل لجميع العطل والمناسبات والأعياد.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب بالنيابة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي ترأس جلسة المجلس رقم (26) لهذا اليوم الأربعاء".وأضاف، أنه "هنأ رئيس مجلس النواب بالنيابة، جميع العراقيين بإقرار القانون، والذي يضم أعياد ومناسبات مكونات المجتمع كافة، فيما تقدم بشكره للجان النيابية المعنية لجهودها في إنضاجه، وللنواب الذين صوتوا على القانون".وبين المندلاوي- بحسب البيان- أن "رئاسة مجلس النواب منحت اهتمامًا خاصًا لمشروع قانون العطلات الرسمية وحرصت على جعل يوم 18 ذي الحجة عطلة عامة؛ وذلك لرمزية يوم الغدير لدى غالبية العراقيين، ولما يمثله موقع أمير المؤمنين من مكانة عظيمة لدى شعبنا المسلم".