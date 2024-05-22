الشيخ الخزعلي يبارك للشعب العراقي إقرار عطلة عيد الغدير

2024-05-22 18:06:02 - المصدر: واع

بغداد- واعبارك الأمين العام لعصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، اليوم الأربعاء، للشعب العراقي إقرار عطلة عيد الغدير.وقال الشيخ الخزعلي، في تدوينة على منصة (X)، تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): " نبارك لأبناء شعبنا العراقي المحب لأهل البيت (عليهم السلام) إقرار عيد الغدير عيداً رسمياً يُحتفل به".وأضاف الشيخ الخزعلي:" نثمن جهود كل من شارك أو دعم إقرار هذا القانون الذي يُعطي أغلبية هذا الشعب حقوقهم الغائبة أو المغيبة ونسأل الله سبحانه أن يجعلنا من السائرين على نهج الإمام علي (سلام الله عليه) في العدل والإنصاف والدفاع عن المظلومين، وأن يرزقنا شفاعته يوم القيامة".