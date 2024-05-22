السيد الصدر يشكر أعضاء البرلمان بعد تصويتهم على عطلة يوم الغدير

2024-05-22 18:06:02 - المصدر: واع

بغداد- واعوجّه زعيم التيار الوطني الشيعي السيد مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، شكره لأعضاء مجلس النواب بعد تصويتهم على عطلة يوم الغدير.وقال السيد الصدر في تدوينه له على منصة إكس تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "بفضل الله وتوفيقه وبجهود أبناء الوطن وأبناء المذهب الإمامي الجعفري بل وكل المنصفين من السنة بل إخوتنا في الوطن من الأديان والكرد والقوميات الأخرى، تم التصويت من قبل نواب البرلمان العراقي مشكورين على (عطلة يوم الغدير) عيد الله الأكبر عطلة عراقية وطنية".وأضاف، "فصار لزاماً على العراقيين أجمع ولا سيما أبناء التيار الوطني الشيعي التوجه الى المساجد رافعين راية الغدير ومتشحين بالوشاح الأخضر، للصلاة ركعتين شكراً لله تعالى. ورفع الشهادات الثلاثة من منائرها:أشهد أن لا إله إلا اللهأشهد أن محمداً رسول اللهأشهد أن علياً ولي اللهوكل ذلك في أقرب مسجد ممكن مع عدم التعدي على الآخرين وعلى مسؤولي المساجد.. فإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، ويمنع إطلاق العيارات النارية منعاً باتاً".