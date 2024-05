2024-05-22 18:16:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:قال مدير المستشفى البيطري في ذي قار محمد عزيز، اليوم الاربعاء، إن “الكوادر البيطرية اتخذت اجراءات وتدابير وقائية في الجبايش عبر العيادة الجوالة في الوقت الذي لم تسجل المحافظة اصابات أو الوفيات بالحمى النزفية للعام الحالي بالقياس للاعوام الماضية والحملات مستمرة لمكافحة الحمى النزفية وقابلة للتمديد أن اقتضى...

