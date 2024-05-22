المندلاوي يعلق بعد تصويت البرلمان على قانون العطلات الرسمية

2024-05-22 18:24:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

اكد رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، اليوم الأربعاء، (22 ايار 2024)، ان مشروع قانون العطلات الرسمية الذي صوت عليه البرلمان اليوم، "يهدف إلى ابراز المناسبات المرتبطة بحياة ومشاعر الشعب العراقي، وتنظيم العطلات الرسمية في البلاد".

وقال المندلاوي خلال ترؤسه جلسة البرلمان اليوم بحسب بيان لمكتبه، تلقته "بغداد اليوم"، ان "رئاسة مجلس النواب منحت اهتمامًا خاصًا لمشروع قانون العطلات الرسمية، وحرصت على جعل يوم ١٨ ذي الحجة عطلة عامة، وذلك لرمزية يوم الغدير لدى غالبية العراقيين، ولما يمثله موقع الإمام علي عليه السلام من مكانة عظيمة لدى شعبنا المسلم".

وهنأ المندلاوي "جميع العراقيين باقرار القانون، الذي يضم اعياد ومناسبات مكونات المجتمع كافة، فيما تقدم بشكره للجان النيابية المعنية لجهودها في انضاجه، وللنواب الذين صوتوا على القانون".



