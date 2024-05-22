2024-05-22 18:24:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشفت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الأربعاء، عن بيانات مخزونات النفط التي سجلت زيادة بأكثر من 1.8 برميل، بينما كانت التوقعات تحوم حول انخفاض في حدود 2.4 مليون برميل.

وأظهرت البيانات، ارتفاع مخزونات النفط بواقع 1.825 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاض بنحو 2.400 مليون برميل، بينما سجلت القراءة السابقة انخفاضًا بواقع 2.508 مليون برميل.

وكانت أسعار النفط قد تراجعت صباح الأربعاء، وسط توقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يبقي أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول بسبب التضخم المستمر، مما قد يؤثر على استخدام الوقود في أكبر مستهلك للنفط في العالم.

كما انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بما يعادل 0.72 بالمئة، إلى 82.28 دولارا للبرميل، في حين نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.74 بالمئة، إلى 78.04 دولارا للبرميل بحلول الساعة 10:56 بتوقيت الرياض.