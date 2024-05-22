روسيا تسيطر على بلدة حررتها أوكرانيا عام 2023

2024-05-22 18:36:07 - المصدر: قناة الثامنة

أعلنت روسيا، الأربعاء، أن قواتها سيطرت على قرية كليشتشييفكا، وهي من البلدات القليلة في شرق أوكرانيا التي استعادتها قوات كييف في هجومها المضاد عام 2023 والذي مُني بالفشل في نهاية المطاف. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن "وحدات من المجموعة الجنوبية لقواتها حررت قرية كليشتشييفكا" الواقعة في منطقة دونيتسك (شرق). وتقع بلدة كليشتشييفكا جنوب مدينة باخموت التي دمرتها المعارك واستولى عليها الجيش الروسي في أيار/مايو الماضي بعد معركة استمرت عشرة أشهر. وباتت القوات الأوكرانية في موقع دفاعي منذ هذا الفشل وتعاني نقصا في العتاد والعديد، في وضع فاقمه تأخر المساعدة العسكرية الموعودة من الغربيين لا سيما الأميركيين. في المقابل، استعاد الجيش