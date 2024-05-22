الداخلية تعلن مقتل إرهابيين في الرطبة

2024-05-22 18:36:07 - المصدر: قناة الثامنة

أعلنت وزارة الداخلية، الأربعاء، مقتل إرهابيين كانا يرتديان حزاما ناسفا في قضاء الرطبة بمحافظة الانبار. وذكرت الوزارة في بيان، انه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة من مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب الأنبار في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، نفذت قيادة شرطة محافظة الأنبار واجبا أمنياً من خلال نصب كمين لعجلة تقل عناصر من عصابات داعش الإرهابية". وأضاف، انه "وأثناء محاصرتها، تم الاشتباك بين القوة المنفذة للواجب وعناصر داعش الإرهابي، إذ قتل إرهابيين اثنين أحدهما يرتدي حزاما ناسفا، فيما استشها أحد أبطال وزارة الداخلية وأصيب منتسبان ، تم نقلهما الى المستشفى لتلقي العلاج. كما ضبطت عجلة الإرهابيين وسلاحين نوع BKC وحزام ناسف كان يرتديه