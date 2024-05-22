رئيس الوزراء يشارك في مراسم ألرئيس الإيراني الراحل

2024-05-22 18:36:07 - المصدر: قناة الثامنة

شارك رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، في مراسم التشييع الرسمية للرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية ورفاقهما. وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني شارك في مراسم التشييع الرسمية للرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية ورفاقهما، التي جرت اليوم الأربعاء في طهران بحضور دولي ورسمي وشعبي". وأشار البيان الى أن "السوداني كان قد وصل طهران صباح اليوم، على رأس وفد رسمي ضمّ رئيس المحكمة الاتحادية و وزراء الخارجية والتخطيط والداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء ومحافظي البصرة وواسط، لتقديم العزاء والتضامن باسم حكومة وشعب