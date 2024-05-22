ارتفاع طفيف للدولار بقائمة مسائية في العراق
2024-05-22 19:06:05 - المصدر: بغداد اليوم
بغداد اليوم- بغداد
سجلت أسعار صرف الدولار أمام الدينار، ارتفاعاً طفيفاً، مساء اليوم الأربعاء، (22 ايار 2025) في العراق.
وهذه قائمة مسائية لأسعار الصرف للمائة دولار (البيع):
بغداد: 145,750 ديناراً
اربيل: 145,600 دينار
البصرة: 145,900 دينار
النجف: 145,800 دينار
الموصل: 145,650 ديناراً
كركوك: 145,650 ديناراً
السليمانية: 145,650 ديناراً
يشار الى ان البنك المركزي العراقي يبيع الدولار بالسعر الرسمي ويبلغ 1320 ديناراً.