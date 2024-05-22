اخبار العراق الان

الرئيسيةبغداد اليوماخبار العراق الاقتصادية › ارتفاع طفيف للدولار بقائمة مسائية في العراق

ارتفاع طفيف للدولار بقائمة مسائية في العراق

ارتفاع طفيف للدولار بقائمة مسائية في العراق
ارتفاع طفيف للدولار بقائمة مسائية في العراق
2024-05-22 19:06:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

سجلت أسعار صرف الدولار أمام الدينار، ارتفاعاً طفيفاً، مساء اليوم الأربعاء، (22 ايار 2025) في العراق.

وهذه قائمة مسائية لأسعار الصرف للمائة دولار (البيع):

بغداد:     145,750 ديناراً

اربيل:     145,600 دينار

البصرة:     145,900 دينار

النجف:     145,800 دينار

الموصل:   145,650  ديناراً

كركوك:  145,650 ديناراً

السليمانية:  145,650 ديناراً

يشار الى ان البنك المركزي العراقي يبيع الدولار بالسعر الرسمي ويبلغ 1320 ديناراً.

واصل المتابعة على بغداد اليوم