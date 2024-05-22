عبدالغني: تصعيد طاقات التكرير تسهم بالتحول الى التصدير

2024-05-22 19:18:07 - المصدر: قناة الثامنة

اكد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبدالغني، ان تصعيد الطاقات التكريرية تسهم بالتحول التدريجي من الاستيراد إلى التصدير. واشاد عبدالغني خلال زيارته الميدانية لشركة مصافي الوسط، بالإنجازات المتحققة في قطاع التصفية، بعد نجاح الوزارة والشركات المعنية بتنفيذ وافتتاح عدد من المشاريع المهمة ، التي أسهمت في تحقيق اضافة نوعية للانتاج الوطني . وأضاف، ان الجهود المخلصة قد ساهمت في اضافة (360) الف برميل باليوم طاقة تكريرية خلال عام ونصف من عمر الحكومة، مشيداً بانجاز وتشغيل وحدات الازمرة في شركات مصافي الجنوب بطاقة مليون و300 الف لتر، والوسط بطاقة (750) الف لتر والشمال بطاقة (20) الف برميل