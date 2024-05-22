السكك الحديد: قطارات المسافرين ضمن طريق التنمية ستكون بسرعة 300 كم في الساعة

2024-05-22 19:54:01 - المصدر: واع

بغداد- واع- محمد الطالبيأكدت الشركة العامة للسكك الحديد، اليوم الأربعاء، أن قطارات المسافرين ضمن طريق التنمية ستكون بسرعة 300 كم في الساعة، وفيما أشارت إلى أنها ستقوم برحلات محلية ودولية لتنشيط حركة السياحة، توقعت نقل أكثر من 13 مليون مسافر عبر الطرق سنوياً، لافتة في الوقت نفسه إلى وجود خطة لإعادة تأهيل شبكة القطارات لتتوافق مع مواصفات هذا الطريق.وقال مدير عام الشركة يونس الكعبي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "العمل مستمر حالياً على التصاميم الأولية التفصيلية لخطوط طريق التنمية، بعد ذلك سنقوم باختيار أنواع القطارات”, لافتاً إلى، أن "القطارات من ناحية المواصفات تنقسم إلى قطارات مسافرين وقطارات بضائع وقطارات المسافرين ستكون بسرعة 300 كيلومتر في الساعة ومطابقة للمواصفات العالمية لاتحاد السكك العالمي والاتحاد الأوروبي".وأضاف الكعبي، أن "القطارات ستقوم برحلات محلية ودولية في نفس الوقت لتنشيط حركة السياحة، ومن المتوقع أن تبلغ حركة النقل نحو 13 مليوناً وخمسمئة ألف مسافر سنويا، وهذا يتطلب عدداً كبيراً من القطارات ونوعية فاخرة وخدمات ورفاهية عالية".وتابع، "أما بالنسبة لقطارات البضائع فستكون مختلفة حسب نوع البضائع وسيضطلع جزء منها بنقل الحاويات القادمة من ميناء الفاو الذي سيكون ميناء رئيسياً لاستقبال الحاويات وسيكون لها الأولوية وبعد ذلك حسب أنواع البضائع التي تنقل أما للداخل أو الخارج".‏وتابع، أن "الشبكة الحالية من القطارات يمتد عملها لمسافة 2200 كيلومتر عبر خطوط السكك الحديد الداخلية مع خطوطها الفرعية وهي تعمل بالديزل".وأشار إلى، أن "نعمل على تطوير هذه الشبكة وتعويض ما دمره الإرهاب وربط المحافظات غير المرتبطة مع بعضها والتي فصلت بسبب العمليات العسكرية والإرهاب والتركيز على إعادة تأهيل الشبكة وتطويرها لتكون متوافقة مع الحمولات المتزايدة خصوصاً بعد افتتاح ميناء الفاو في منتصف 2025".وأكد، أنه "من أجل ما تقدم تركز الدولة على تطوير الخطة الحالية للسكك الحديد وتعزيزها بنظام إشارات وتعامل مع الطرق وزيادة الطاقة الاستيعابية واستيعاب الحمولات المتوقعة، سواء من الموانئ أو المشاريع الاستثمارية التي تنشأ من هنا إلى بداية طريقة التنمية".