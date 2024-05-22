استخبارات الدفاع تطيح بسبعة مطلوبين بتهم الإرهاب وتجارة المخدرات

2024-05-22 20:24:02 - المصدر: واع

بغداد- واعأعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن في وزارة الدفاع، اليوم الأربعاء، الإطاحة بسبعة مطلوبين بتهم الإرهاب وتجارة المخدرات، في محافظات بغداد وبابل وميسان.وذكرت المديرية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة، ألقت مفارز المديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع، القبض على مطلوبين اثنين للقضاء بتهم الإرهاب في محافظتي بابل وميسان، جاء القبض أثناء محاولة أحدهما الدخول إلى محافظة بابل، صادرة بحقهما مذكرتا قبض وفق أحكام المادة (4 إرهاب)".وأضافت، أنه" في واجبات منفصلة، تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد التابعة إلى المديرية ذاتها، من الإطاحة بـ(5) من تجار ومروجي المواد المخدرة في مناطق متفرقة من بغداد، صادرة بحقهم مذكرات قبض وفق أحكام المادة (28 مخدرات)، سُلموا أصولياً إلى الجهات المختصة".