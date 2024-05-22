بغداد.. وفاة غامضة لعاملة أجنبية وطعن صاحب شركة

2024-05-22 20:24:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بوفاة عاملة أجنبية وسط ظروف غامضة، وإصابة صاحب شركة أدوية بطعنات سكين، ضمن العاصمة بغداد.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "شخصين يستقلان دراجة نارية، تشاجرا من دون معرفة السبب مع صاحب شركة "نور العراق" للأدوية، وأقدما على طعن صاحب الشركة ثلاث طعنات، قبل الفرار".

وفي حادث آخر، أبلغ المصدر، بأن "فتاة أجنبية تدعى (هاريت موبازا) أوغندية الجنسية، توفيت داخل شركة (البركان) لتشغيل الأيادي العاملة، ضمن حي الصحة في الدورة جنوبي العاصمة".

وأشار المصدر، إلى رفع الجثة ونقلها إلى دائرة الطب العدلي لمعرفة أسباب الوفاة، مع التحفظ على صاحب الشركة".