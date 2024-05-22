2024-05-22 21:00:03 - المصدر: واع

بغداد- واعأكدت منظمة مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا (المينا فاتف)، اليوم الأربعاء، أن العراق من الدول الملتزمة التزاما عاليا بتوصيات المنظمة في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.وأوضح المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "تم قبول تقرير المقيمين بشأن العراق وكفاية الإجراءات المتبعة من قبل السلطات العراقية في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وهذا يعني استمرار عدم إدراجه على القائمة الرمادية وهي قائمة الدول عالية المخاطر في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بعد أن نجح الفريق العراقي في إقناع الاجتماع العام لمنظمة مينا فاتف بكفاية الإجراءات المتخذة من قبله في هذا المجال".وأشار البيان إلى، أن "القضاة كلا من علي حسين جفات و ضياء جعفر نائبي محكمة استئناف الكرخ والقاضي إياد محسن نائب رئيس محكمة استئناف الرصافة قد شاركوا في الاجتماع مع مجموعة من ممثلي مكتب مكافحة غسيل الأموال في البنك المركزي العراقي، فضلا عن ممثلي باقي المؤسسات العراقية ذات الصلة".