الصناعيون والمهنيون الكوردستانيون يحصلون على امتيازات نظرائهم في بغداد

2024-05-22 21:00:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن اتحاد الغرف التجارية والصناعية في إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، عن التوصل لاتفاق يضمن حصول أعضائه على الامتيازات التي تقدمها الحكومة الاتحادية لنظرائهم في بغداد وباقي المحافظات.

وجاء في بيان للاتحاد ورد لوكالة شفق نيوز، أنه بعد المساعي التي بذلها اتحاد الغرف التجارية والصناعية الكوردستاني من أجل أن يحصل أصحاب المهن الكوردستانيون على الامتيازات التي يتمتع بها نظرائهم العراقيون، وصل وفد رفيع المستوى من المهنيين العراقيين إلى أربيل عاصمة إقليم كوردستان، وحدد الامتيازات التي سيحصل عليها المهنيون الكوردستانيون.

وأوضح البيان أن رئيس غرفة تجارة وصناعة أربيل كيلان حاجي سعيد، أشار في مؤتمر صحفي إلى أن الحكومة العراقية حددت عدداً من الامتيازات للمهنيين العراقيين تشمل الحرفيين في وسط وجنوب العراق ولا تشمل إقليم كوردستان.

ولفت إلى أنه ينبغي أن يكون لدى المهنيين الكوردستانيين امتيازات المهنيين العراقيين للاستفادة من القرارات التي تعترف بها الحكومة العراقية لصالح مهنييها ولا مانع في حكومة إقليم كوردستان من أن تتبع الإجراءات نفسها للمهنيين الكوردستانيين.

وأشار البيان إلى أن رئيس اتحاد الصناعات العراقي عادل عكاب، من جهته قال إنهم يقومون بالتنسيق مع غرف تجارة إقليم كوردستان ليتمكن الصناعيون في كوردستان من خلال معدات الإنتاج والمواد الأولية والسلع التي ينتجونها للاستفادة من الإجراءات الجمركية وكذلك الاستفادة من التسويق والعرض وهذا سيفيد العراق بأكمله من ناحية ومن ناحية أخرى سوف يساهم في انخفاض تكاليف المنتجات.