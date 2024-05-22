2024-05-22 21:06:02 - المصدر: واع

بغداد- واعأعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الأربعاء، الإطاحة بعصابة مخدرات في صلاح الدين.وقالت الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "قوة من اللواء 43 ضمن قيادة عمليات صلاح الدين للحشد الشعبي، تمكنت من الإطاحة بعصابة مختصة بتجارة المخدرات في المحافظة".وأضافت، أنه "جاء ذلك خلال عملية أمنية نوعية وبعد جهد استخباري ومتابعة دقيقة استمرت لعدة أيام، حيث تمكنت القوة من الإطاحة بعصابة مختصة بتجارة ونقل المخدرات في محافظة صلاح الدين وإلقاء القبض على عناصرها في منطقة سيد غريب جنوب محافظة صلاح الدين".وتابعت، أنه "تم اتخاذ الإجراءات الأصولية اللازمة بحق المعتقلين".