بعد سنوات البيروقراطية.. اموال الحنطة مؤمنة في كل محافظات البلاد

2024-05-22 21:12:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

اكد النائب سالم ابراهيم، اليوم الاربعاء (22 ايار 2024)، أن أموال تسويق الحنطة من قبل المزارعين مؤمنة في كل محافظات البلاد، مشيرا الى ان 70% من مزارعي البلاد يعتمدون على الحنطة لتحقيق الارباح.

وقال ابراهيم في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "الحنطة تشكّل المحصول الاستراتيجي لقرابة 70% من مزارعي العراق وهم يعتمدون على إيرادتها في تسديد تكاليف الانتاج الزراعي اذا ما عرف بان الحكومة تدعم اسعار شراء المحصول بنسبة عالية قد تصل الى 25% قياسا بالأسعار العالمية ضمن مبدأ الإسهام في إدامة الإنتاج"، مشيرا الى ان "50% من الأيادي العاملة في الأرياف تعتمد على الزراعة".

واضاف، ان "من خلال لقاءه مع وزير التجارة وكادره المتقدم تم الاطلاع على الاجراءت المعتمدة وخاصة تأمين أموال تسويق الحنطة من قبل المزارعين من خلال تسديدها خلال فترة وجيزة ولكل مراكز التسويق في المحافظات بالإضافة إلى تجاوز الكثير من حلقات بيروقراطية العمل والاجراءات التي تدفع الى انتظار المزارعين فترات طويلة لاستلام مستحقاتهم المالية".

واشار الى "اهمية منع تسويق الحنطة غير المطابقة للمواصفات واتخاذ الاجراءات القانونية بحق من يحاول التلاعب بالضوابط والتعلميات"، لافتا الى ان "كل القراءات تدل على ان العراق يقترب من تحقيق الاكتفاء في محصول الحنطة بسبب غزارة الانتاج التي تعطي الطمأنة الكاملة تجاه وضع الزراعة رغم التحديات".

وانطلق موسم تسويق الحنطة بداية من مطلع نيسان الماضي من محافظات جنوب ووسط العراق وتتجه نحو الشمال تدريجيًا، وسط تتوقعات بانتاج بين 6 الى 7 ملايين طن من الحنطة هذا الموسم.

وطوال السنوات الماضية، كان الفلاحون العراقيون يعانون في الحصول على اموالهم وتتأخر لأشهر طويلة بعد تسليم الحنطة الى وزارة التجارة الامر الذي جعل انتاج الحنطة يتراجع بفعل الخسائر التي مني بها الفلاحون.