العراق يرحب بقرار النرويج وإسبانيا وأيرلندا بالاعتراف بدولة فلسطين المستقلة

2024-05-22 21:18:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

رحب العراق، اليوم الأربعاء، (22 ايار 2024)، بقرار النرويج وإسبانيا وأيرلندا بالاعتراف بدولة فلسطين المستقلة.

وقالت وزارة الخارجية العراقية، في بيان، تلقته "بغداد اليوم" ان "القرار يعدّ خطوة أولى مهمة نحو استعادة وتثبيت كامل الحق الفلسطيني المغتصب".

ودعت الخارجية "دول العالم إلى المضي قدماً نحو الاعتراف بدولة فلسطين وبالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ودعم نضاله الوطني".

وكانت إسبانيا والنرويج وأيرلندا، أعلنت اليوم الأربعاء، الاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية، في خطوة ستدخل حيز التنفيذ يوم 28 مايو/أيار الجاري، وسط ترحيب فلسطيني وغضب إسرائيلي كبير.