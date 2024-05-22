بعد قبوله من مجموعة العمل المالي.. مجلس مكافحة غسيل الاموال يستعرض تفاصيل تقريره

2024-05-22 21:18:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

استعرض مجلس مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، اليوم الاربعاء (22 ايار 2024)، تفاصيل تقرير التقييم المتبادل لجمهورية العراق، والذي اعتمدته مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا خلال اجتماعها المنعقد في البحرين.

وقال المجلس في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "اعتمدت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا (MENAFATF)، في اجتماعها العام المنعقد في مملكة البحرين للفترة من ١٩-٢٣ / ايار ٢٠٢٤، تقرير التقييم المتبادل لجمهورية العراق، والذي يعكس التزامها الكبير في تطبيق المعايير الدولية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب".

واضاف انه "يعكس التقرير النظام المتين في العراق لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجهود الهامة التي تقوم بها الدولة في سبيل مكافحة هذه الجرائم وبما يتفق مع المعايير الدولية بهذا الشأن".

واشار الى ان "التقرير يركز على فهم مخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب، وفعالية تطبيق اجراءات مكافحة هذه الجرائم بما في ذلك التعاون الدولي ومصادرة المتحصلات الجرمية واجراءات التحقيق والملاحقة".

واوضح انه "بهذه المناسبة نتوجه لدولة رئيس الوزراء ورئيس مجلس القضاء بخالص شكرنا لماقدموه من دعم لعملية التقييم وكذلك نتوجه بشكرنا الى اعضاء مجلس مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ومكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وكافة الجهات القضائية والحكومية وتشكيلات البنك المركزي التي ساهمت وعملت طوال السنتين الماضيتين على توفير متطلبات التقييم بشكل يعكس الواقع الحقيقي لأجراءات القضاء والحكومة الفعالة في تطوير منظومة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب".

وفي وقت سابق من اليوم، اعلن مجلس القضاء الاعلى في بيان قبول تقرير المقيمين بشأن العراق وكفاية الإجراءات المتبعة من قبل السلطات العراقية في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وهذا يعني استمرار عدم إدراجه على القائمة الرمادية وهي قائمة الدول عالية المخاطر في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بعد أن نجح الفريق العراقي في إقناع الاجتماع العام لمنظمة مينا فاتف بكفاية الإجراءات المتخذة من قبله في هذا المجال.