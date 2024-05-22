"بيع الحصص".. كيف تتسرب مقاعد الحج إلى أشخاص "خارج قوائم الأسماء" مقابل الاف الدولارات؟

2024-05-22 21:18:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

مع كل موسم حج، تظهر معلومات عن وجود مقاعد حج "تُباع" إلى اشخاص متنفذين او تجار أو الراغبين بالحج بمختلف الفئات، وهو امر غالبا ما تنفيه هيئة الحج والعمرة، الا ان المقاعد من الممكن أن "تتسرب" ليس من هيئة الحج، بل من الحاصلين والفائزين بالمقاعد.

مصدر مطلع، أكد حصول بعض الشخصيات المتنفذة وسياسيين على مقاعد حج من حصة العراق، مقابل 15 الف دولار للمقعد.

الا ان هيئة الحج والعمرة نفت، ذلك، مشيرة إلى ان "الانباء التي تتحدث عن منح الهيئة العليا للحج والعمرة عددا من مقاعد الحج لشخصيات سياسية وغيرها غير صحيح اطلاقاً".

وأكد المتحدث باسم الهيئة حسن الكناني، لـ"بغداد اليوم"، أن "الهيئة لم تمنح أي مقعد لأي شخصية سياسية وغيرها، والمقاعد وزعت حسب القرعة دون أي تمييز بين شخص واخر".

وبين الكناني ان "هناك شركات تعمل على إعطاء بعض المواطنين ما يسمى بـ(الحج التجاري)، فلا يوجد هكذا مسمى وعلى المواطنين الحذر من التعامل مع هكذا شركات، فهي شركات نصب واحتيال، وتم اعتقال عدد من أصحاب تلك الشركات التي تريد سرقة المواطنين عبر ما يسمى بـ(الحج التجاري)".

ولكن، عدم توزيع الهيئة لمقاعد خارج القرعة او بالعلاقات، لا يعني ان جميع المقاعد ذهبت بالفعل الى اصحابها، بل انها ربما تسربت بالفعل من الاشخاص والجهات التي حصلن عليها، وليس من هيئة الحج والعمرة.

على سبيل المثال، فأن العام الماضي، قامت هيئة الشهداء والسجناء السياسيين ببيع جزء من حصتها المخصصة لذوي الشهداء والسجناء، واعترفت الهيئة بذلك بدعوى ان هذه الاموال تخصص للانفاق على ذوي الشهداء والسجناء بسبب ضعف تمويل الهيئة.

وتبلغ حصة العراق هذا العام اكثر من 33 الف مقعد للحج، تخصص نسبة منها قد تبلغ اكثر من 4 الاف مقعد لهيئة الشهداء والسجناء، والعام الماضي قالت الهيئة انها باعت فقط 3% من حصتها، وهو رقم قد يقارب الـ150 مقعد حج تم بيعه.

هذا يعني ان البيع موجود، لكنه يصدر من المستفيد النهائي، وربما هناك العديد من الاشخاص الذين حصلوا على مقعد الحج في القرعة ولم يتمكنوا من الذهاب، فيقوموا بالفعل ببيع مقاعدهم لاشخاص اخرين.

اما حج المجاملة، فهي مقاعد تخصص من السعودية ببعض الاعوام لصالح شخصيات سياسية في بعض الدول، وحصل العديد من السياسيين العراقيين بالفعل على فرصة "حج المجاملة" وتكون هذه المقاعد خارج حصة العراق، كما ان الحج التجاري هو ايضا خارج حصة العراق حيث تبيعه بعض الشركات مقابل اكثر من 11 الف دولار، مقابل تسعيرة الحج العادية البالغة 5 الاف دولار.