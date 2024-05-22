القوة الجوية يفوز على الكهرباء وكربلاء ونفط ميسان حبايب في دوري نجوم العراق

2024-05-22 21:24:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حقق فريق القوة الجوية الفوز على ضيفه الكهرباء، فيما تعادل فريقا كربلاء ونفط ميسان، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 30 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت مباراة القوة الجوية والكهرباء على ملعب الشعب الدولي في الساعة السادسة و15 دقيقة مساء، وانتهت لصالح "الصقور" بنتيجة 2-0.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف، وفي الشوط الثاني سجل القوة الجوية هدفه الأول عن طريق علي جاسم في الدقيقة 74، وفي الدقيقة 82 سجل القوة الجوية هدفه الثاني برأسية أيمن حسين.

وبهذه النتيجة رفع القوة الجوية رصيده للنقطة 66 بالمركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن المتصدر فريق الشرطة، وتجمد رصيد الكهرباء عند النقطة 32 بالمركز 13.

وفي اللقاء الثاني تعادل فريق كربلاء مع ضيفه نفط ميسان من دون أهداف، وجرت المباراة على ملعب كربلاء الدولي.

وبهذه النتيجة رفع كربلاء رصيده للنقطة 30 بالمركز 14، كما رفع نفط ميسان رصيده للنقطة للنقطة 38 بالمركز العاشر.