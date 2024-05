رئيس هيئة الإعلام والاتصالات يستعرض في مقر اليونسكو بباريس تطورات المشهد الإعلامي والتجربة العراقية الفريدة في الشرق الأوسط

2024-05-22 21:32:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: شارك رئيس هيئة الإعلام والاتصالات الدكتور علي المؤيد بورشة موسعة عن العصر الرقمي والحريات والديمقراطية في العراق في مقر اليونسكو بباريس، وحضرها السفير العراقي لدى فرنسا السيد وديع البتي، وعدد من كبار المسؤولين التنفيذيين في منظمة اليونسكو. وأكد الدكتور المؤيد في كلمته تابعته شبكة اخبار الناصرية ان...

