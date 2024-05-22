الكهرباء: استقرار كميات الغاز الإيراني المورد إلى العراق

2024-05-22 21:54:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – نصار الحاجأكدت وزارة الكهرباء، اليوم الأربعاء، انتظام واستقرار كميات الغاز الإيراني المورد الى العراق، فيما لفتت إلى وجود خارطة طريق مع وزارة النفط لتزويد المحطات بالوقود.وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد موسى، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزارة الكهرباء وقعت عقداً مع شركة الغاز الإيرانية لمدة خمس سنوات لضمان إطلاق الغاز بـ 50,000,000 متر مكعب يومياً"، مبيناً أن "هذه النسبة تتفاوت حسب حاجة المنظومة، حيث تعهد الجانب الإيراني بالالتزام وكذلك جملة التزامات يتعهد بها الجانب العراقي منها دفع الأموال".وأضاف موسى، أن "وزارة الكهرباء تدفع جميع الأموال لقاء ما يرد من فواتير بصندوق الاعتماد لدى المصرف العراقي للتجارة لقاء الغاز المورد وبالتالي والغاز الإيراني يصل بشكل منتظم، إذ إن هناك 32,000,000 متر مكعب من الغاز تصل للمنطقة الوسطى، وهناك 10,000,000 متر مكعب من الغاز الإيراني تصل إلى المنطقة الجنوبية يومياً"، مؤكداً أن "الغاز الإيراني المورد منتظم ويصل بسلاسة".ولفت إلى أن "هنالك خارطة طريق فنية رسمت مع وزارة النفط وفق توجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لتزويد حاجة المحطات من الوقود الوطني والغاز الوطني وهو مستمر كذلك بسلاسة وفق الاتفاق مع وزارة النفط إضافة إلى أن الغاز الإيراني الآن مستقر ويصل بالإمدادات الكافية بحسب الاتفاق الموقع ما بين وزارة الكهرباء والجانب الإيراني".