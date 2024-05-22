الربط الخليجي مع العراق يدخل الخدمة نهاية 2024

2024-05-22 22:06:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكدت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الأربعاء (22 ايار 2024)، استمرار العمل بمشروع الربط الكهرباء ما بين العراق وعدد من دول الخليج.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد العبادي، لـ"بغداد اليوم"، ان "مشروع الربط الكهربائي مع الخليج مستمر والعمل فيه متواصل على كافة الأصعدة، ولا يوجد أي توقف لهذا المشروع، بل هناك عمل متواصل دون أي توقف".

وبين العبادي ان "مشروع الربط الخليجي يفترض ان ينتهي نهاية السنة الحالية 2024، وهذا المشروع له أهمية كبرى بقضية استقرار منظومة الكهرباء الوطنية، ولهذا العمل مستمر دون أي توقف وهو وصل لمراحل متقدمة جداً، ولا توجد أي معرقلات تدعو لايقاف المشروع".

ويمتلك العراق ربطا كهربائيا مع ايران، فضلا عن انتهاء الربط مع الاردن، وتركيا، واستمرار العمل على الربط مع دول الخليج، فيما يبلغ اجمالي الطاقة الكهربائية التي ستأتي من الربط مع الجوار يبلغ اكثر من 3 الاف ميغا واط.