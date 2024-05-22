الفيدرالية ضمان لاستقرار التعايش.. 4 جامعات كوردستانية تقيم ندوة بأربيل

2024-05-22 22:06:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ عُقد في مدينة أربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم الاربعاء، ندوة تحت عنوان "الفيدرالية ضمان لاستقرار التعايش" شاركت فيها جامعات صلاح الدين ودهوك وسوران وزاخو وتستمر لمدة يومين.

وقال ممثل جامعة دهوك وجيه عبد العلي، خلال الندوة التي حضرتها وكالة شفق نيوز، إن "قضية الفيدرالية تعد أحدى الشعارات التي دعمتها القيادة السياسية الكوردية وعملت من أجلها منذ بداية العراق الجديد".

وأضاف عبد العلي، أن "الأحزاب السياسية الأخرى في وسط وجنوب العراق والذين يعتمدون على دول أخرى كانوا دائما يؤجلون هذه القضية"، مشددا على إن "موضوع الفدرالية في العراق قد أعيد إلى واجهة النقاش".

واشار عبد العلي -وهو خبير قانوني- إلى أن "المادة 65 من الدستور العراقي الذي صوت له الشعب عام 2005 تتحدث عن انه لكون العراق يتبع النظام الاتحادي (الفدرالي) يجب ان يكون هناك مجلسان احدهما هو مجلس النواب والاخر هو المجلس الاتحادي لكي يتم تقسيم السلطات بين المجلسين، مستدركا انه بسبب عدم تشكيل مجلس اتحادي في العراق لحد الان فان جميع السلطات تبدأ في مجلس النواب وتنفذ فيه".

ونوه الخبير القانوني، إلى أن "المجتمعين هنا سيناقشون على مدى يومين اكثر من ثلاثين بحثا علميا وعددا من الندوات وسيقومون برفع التوصيات المتمخضة عنها الى مجلس النواب العراقي وكذلك رئاسة الجمهورية ورئاسة حكومة العراق والاطراف السياسية الكوردستانية والعراقية لكي يعمل الجميع على تشكيل المجلس الاتحادي العراقي لكي يتمكن من تنفيذ صلاحياته".