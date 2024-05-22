مجموعة العمل المالي تعتمد تقرير العراق لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب

2024-05-22 22:18:02 - المصدر: واع

بغداد- واعناقش رئيس مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب علي محسن اسماعيل، اليوم الاربعاء، جهود الدولة في مكافحة الجرائم بما يتفق مع المعايير الدولية.وقال بيان للمجلس تلقته وكالة الانباء العراقية (واع): ان "مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا (MENAFATF)، اعتمدت في اجتماعها العام المنعقد في مملكة البحرين للفترة من ١٩-٢٣ / ايار ٢٠٢٤، تقرير التقييم المتبادل لجمهورية العراق، والذي يعكس التزامها الكبير في تطبيق المعايير الدولية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب،ويعكس التقرير النظام المتين في العراق لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجهود الهامة التي تقوم بها الدولة في سبيل مكافحة هذه الجرائم وبما يتفق مع المعايير الدولية بهذا الشأن".وأضاف البيان ان "التقرير يركز على فهم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفعالية تطبيق إجراءات مكافحة هذه الجرائم بما في ذلك التعاون الدولي ومصادرة المتحصلات الجرمية وإجراءات التحقيق والملاحقة".وتابع البيان انه "بهذه المناسبة نتوجه لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني و رئيس مجلس القضاء فائق زيدان المحترم بخالص شكرنا لما قدموه من دعم لعملية التقييم وكذلك نتوجه بشكرنا الى أعضاء مجلس مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب ومكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكافة الجهات القضائية والحكومية وتشكيلات البنك المركزي التي ساهمت وعملت طوال السنتين الماضيتين على توفير متطلبات التقييم بشكل يعكس الواقع الحقيقي لإجراءات القضاء والحكومة الفعالة في تطوير منظومة مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب".