"مفاجآت" في قائمة المرشحين لخلافة كروس في ريال مدريد

2024-05-22 22:18:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشفت تقارير صحفية بريطانية وأسبانية، يوم الأربعاء، عن "مفاجآت" في قائمة المرشحين لخلافة لاعب خط الوسط في نادي ريال مدريد، توني كروس، مبينة أن أحدهم رفض الانضمام للنادي الملكي.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن لاعب خط وسط نادي ليفربول الإنكليزي، ومنتخب الأرجنتين، ألكسيس ماك اليستر، الحديث عن التقارير التي ربطت مصيره الموسم المقبل بريال مدريد بطل الدوري الإسباني، والذي بدأ مساعيه للبحث عن بديل لنجمه المعتزل، نهاية الموسم الحالي، توني كروس.

وأشارت إلى أن ريال مدريد، الذي تلقى "مفاجأة" غير متوقعة بإعلان النجم الألماني كروس (462 مباراة و28 هدفاً في 10 سنوات مع الفريق الملكي) اعتزاله، بدأ في التخطيط لإيجاد بديل مقنع لرحيل كروس الذي سيخوض مبدئياً آخر مباراة مع الميرنغي أمام بروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا، يوم 1 حزيران/ يونيو المقبل.

ووفقا لما أوردته تقارير إنكليزية، فإن ألكسيس ماك الستر لاعب خط وسط ليفربول، رفض الرد على الأخبار المتداولة حول انتقال مرتقب لريال مدريد، قائلاً "أنا لا أتحدث عن الشائعات، أنا سعيد جداً في ليفربول".

وخاض ماك اليستر، المتوج مع الأرجنتين بلقب كأس العالم 2022، خلال الموسم الحالي 43 مباراة مع ليفربول، من بينها 33 لقاء في البريمرليغ، الذي حل في أعقابه ليفربول في المركز الثالث.

وسجل لاعب خط الوسط، الذي انتقل إلى ملعب "أنفيلد" معقل ليفربول في الصيف الماضي قادماً من برايتون، 6 أهداف في موسم 2023 ـ 2024.

وينتهي عقد الدولي الأرجنتيني مع فريقه في 30 حزيران/ يونيو 2028، فيما كشفت بعض التقارير أن مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي ومسؤولو النادي أبدوا إعجابهم باللاعب بهدف ضمه قبل انطلاق موسم 2024 ـ 2025.

فيما أشارت صحيفة "آس" الإسبانية، إلى ظهور مرشح جديد كـ"مفاجأة" لخلافة النجم الألماني توني كروس، لاعب وسط ريال مدريد، بعد أن أعلن اعتزاله كرة القدم، عقب نهاية بطولة يورو 2024.

ونشرت الصحيفة تقريراً قالت فيه إن ريال مدريد حدد أهدافه "المفاجأة" من أجل تعويض الألماني توني كروس في خط الوسط.

وقالت الصحيفة في تقريرها إن ريال مدريد يراقب كلاً من جوشوا كيميتش من بايرن ميونخ، واللاعب رودريغو هيرنانديز كاسكانتي (رودري) لاعب وسط مانشستر سيتي الإنكليزي، من أجل تعويض كروس.

وأكدت الصحيفة أنه، لأول مرة، يرتبط اسم رودري نجم مانشستر سيتي، بفريق ريال مدريد.

وأوضحت "رودري يعتبر خياراً صعباً بالنسبة لريال مدريد، لأن عقده ينتهي مع مانشستر سيتي في صيف 2027".

وأضافت "كما أن النادي الإنجليزي يعتبره لاعباً غير قابل للمس إلى جانب إيرلينغ هالاند، وفيل فودين".

أما بالنسبة للاعب جوشوا كيميتش فقالت الصحيفة إنه منفتح على خوض تجربة جديدة، خاصة أن عقده ينتهي في صيف 2025، ولم يتفق على التجديد مع بايرن ميونخ حتى الآن.

وشددت الصحيفة على أن كيميتش سيكون طريقه سهلاً إلى قلعة البرنابيو، حيث سيعرضه بايرن للبيع إذا لم يوافق على التجديد في الصيف المقبل.