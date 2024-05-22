2024-05-22 22:24:07 - المصدر: منصة إيشان

علق صالح محمد العراق، المعروف وسط التيار الشيعي الوطني (التيار الصدري)، باسم وزير الصدر، على إقرار مجلس النواب لقانون عطلة عيد الغدير، وعطلة ذكرى فاجعة حلبجة. وقال العراقي، في بيان نشره عبر منصاته الإلكترونية، “لأول مرّة في العراق يشعر المواطن الشيعي بحريته الحقيقية مطمئناً كل الإطمئان وواثقاً كلّ الثقة بباقي الطوائف، ولأول مرّة يستشعر المواطن […]

ظهرت المقالة وزير الصدر: لأول مرة يشعر الشيعي بحريته في العراق أولاً على ايشان.