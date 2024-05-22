2024-05-22 22:24:07 - المصدر: منصة إيشان

منذ سنوات، وما يزال الأسطول الجوي الإيراني يحصد أرواح المسؤولين، بعد أن بدأت حوادث سقوط الطائرات بوزير الدفاع الأسبق وانتهت عند الرئيس الحالي إبراهيم رئيسي. ويعد سقوط مروحية الرئيس الإيراني، أحدث مثال على سلسلة الحوادث، التي تعرض لها المسؤولون السياسيون والعسكريون في إيران، خلال العقود الماضية. ففي مارس من عام 2021، شهدت إيران سقوط مروحية […]

ظهرت المقالة منذ عقود.. الأسطول الجوي الإيراني يلتهم قادة الثورة أولاً على ايشان.