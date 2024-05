2024-05-22 22:32:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: أعلنت مستشفى الناصرية، اليوم الأربعاء، نجاح ملاكاتها مجدداً بعمليتين لزراعة القلب الصناعي. وقال مدير المستشفى، عقيل الخفاجي في بيان ورد لـ “شبكة أخبار الناصرية”، إن “فريقاً طبياً متخصصاً في جراحة القلب وجراحة التنفسية بالاضافة الى اخصائي التخدير نجحا بإنجاز زراعة قلب صناعي لمريضين في مركز الناصرية للقلب،...

