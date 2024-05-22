2024-05-22 22:42:07 - المصدر: قناة الثامنة

أعلن البيت الأبيض الأربعاء، أن الرئيس الأميركي جو بايدن يعارض الاعتراف أحادي الجانب بدولة فلسطين، وذلك بعد ساعات من إعلان إيرلندا والنروج وإسبانيا اعترافها بدولة فلسطين اعتبارا من 28 أيار/مايو. وقالت الناطقة باسم مجلس الأمن القومي أدريان واتسون إن بايدن "مؤيد قوي لحل الدولتين وكان كذلك طوال مسيرته". وأضافت أنه "يعتقد أن إقامة دولة فلسطينية يجب أن يتحقق من خلال مفاوضات مباشرة بين الطرفين، وليس من خلال اعتراف أحادي الجانب". لم تشر المتحدثة في تصريحاتها بشكل مباشر إلى قرار ثلاث دول أوروبية، جميعها مقربة من الولايات المتحدة، الاعتراف رسميا بدولة فلسطين. ويضغط بايدن ووزير خارجيته أنتوني بلينكن على إسرائيل للمضي