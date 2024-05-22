بوريل سيعمل على "موقف مشترك" للاعضاء الـ27 بشأن الاعتراف بدولة فلسطين

2024-05-22 22:42:07 - المصدر: قناة الثامنة

أعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الأربعاء 22 آيار/مايو، أنه أخذ علما باعتراف دولتين من الاعضاء الـ27 في الاتحاد الاوروبي، اسبانيا وايرلندا، بدولة فلسطين معربا عن رغبته في العمل من أجل موقف مشترك للاتحاد. وأعلنت مدريد ودبلن هذا القرار الى جانب النروج، في خضم الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة. وقال بوريل على منصة اكس "سأعمل بلا كلل مع كل الدول الأعضاء لتشجيع موقف مشترك للاتحاد الأوروبي على أساس حل الدولتين".