الرافدين يباشر بيع الدولار للحجاج بالسعر الرسمي

2024-05-22 23:06:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلن مصرف الرافدين، المباشرة باستقبال حجاج بيت الله الحرام حصراً في فروعه التي تم تحديدها ببغداد والمحافظات لبيع الدولار بواقع 3 آلاف دولار وبالسعر الرسمي.وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "مصرف الرافدين باشر باستقبال حجاج بيت الله الحرام (حصراً) في فروعه التي تم تحديدها ببغداد والمحافظات لبيع الدولار بواقع 3000 دولار وبالسعر الرسمي 1320 لكل دولار وبحسب تعليمات البنك المركزي العراقي ".