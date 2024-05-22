فريق الجهد الخدمي ينهي أعماله في حي السفير ببغداد

2024-05-22 23:12:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلن فريق الجهد الخدمي والهندسي ، انهاء أعماله في حي السفير ببغداد .وذكر اعلام الفريق في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "فريق الجهد الخدمي والهندسي أنهى أعماله في حي السفير ببغداد وتم افتتاح المنطقة برئاسة جابر الحساني رئيس فريق الجهد الخدمي برفقة مستشار رئيس الوزراء للشؤون الفنية ضياء الدين ناظم و عبد الرزاق المالكي مدير عام شركة حمورابي ( الشركة المنفذة للمشروع ) ومسؤول فريق بغداد للجهد الخدمي والهندسي".وأضاف، أن "الاهالي وشيوخ المنطقة عبر عن سعادتهم وامتنانهم عن الخدمات المقدمه لهم من قبل رئيس الوزراء وفريق الجهد الخدمي والهندسي".