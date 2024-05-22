5 مقاعد للمكونات وإطالة عمر المفوضية حتى 2025.. اسباب عودة البارتي للانتخابات تتزايد

2024-05-22 23:18:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-أربيل

بالرغم من ان العقبات امام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد ازيحت بسرعة وتدريجيًا فيما يتعلق بانتخابات اقليم كردستان، الا انه سيكون امام الحزب الديمقراطي الكردستاني 6 أشهر اضافية ربما يتم تأجيل الانتخابات خلالها بدلا من عقدها في موعدها المقرر بعد 18 يوما من الان في 10 حزيران المقبل.

وصوت مجلس النواب اليوم الاربعاء على التعديل الثاني لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، ووفقا للتعديل، فأنه بدلا من انتهاء عمر المفوضية في تموز المقبل، فأن عمر المفوضية سيمتد حتى 6 كانون الثاني 2025، أي لـ6 اشهر اخرى.

جاء هذا التمديد، بالتزامن مع قرار قضائي اخر يزيح أهم اسباب اعتراض الحزب الديمقراطي الكردستاني وانسحابه من الانتخابات والمتمثل بمقاعد الاقليات.

وفي السياق، اعتبر عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني خليل صديق، اليوم الأربعاء (22 ايار 2024)، تمديد عمر مفوضية الانتخابات بأنه خطوة إيجابية جديدة بعد منح المكونات 5 مقاعد في برلمان كردستان.

وقال صديق في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "هذه هي خطوة إيجابية جديدة تمهد لإجراء الانتخابات بعد تنفيذ باقي المتطلبات التي تتيح مشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني وباقي الأحزاب، خاصة الممثلة عن المكونات في الانتخابات، بعد صدور مرسوم إقليمي لتأجيلها، كون المفوضية غير قادرة على إقامتها بالموعد الحالي المحدد في العاشر من الشهر المقبل".

وقبل يومين، اصدرت الهيئة القضائية المشرفة على الانتخابات قرارا بعدم دستورية اجراءات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فيما يتعلق بتوزيع المقاعد على المحافظات في كردستان، مشددة على ضرورة مراعاة تخصيص 5 مقاعد للاقليات، تتوزع بواقع 2 في السليمانية و2 في اربيل وواحد في دهوك.