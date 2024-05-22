الزوراء ودهوك يتعادلان وزاخو يفوز على أربيل في دوري نجوم العراق

2024-05-22 23:18:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تعادل فريقا الزوراء ودهوك، فيما فاز فريق زاخو على أربيل، مساء اليوم الأربعاء، في ختام منافسات الجولة 30 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وفي المباراة الأولى التي جرت على ملعب دهوك في الساعة الثامنة و15 دقيقة، وانتهت بالتعادل 1-1.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الزوراء بهدف دون مقابل لفريق دهوك، جاء في الدقيقة 41 عن طريق المحترف كولينز أوباري.

وفي الشوط الثاني سجل دهوك هدف التعديل بهدف معاكس سجله لاعب الزوراء لؤي العاني في الدقيقة 62.

ورفع الزوراء رصيده للنقطة 57 بالمركز الرابع، فيما رفع دهوك رصيده للنقطة 45 بالمركز السابع.

وأدار اللقاء طاقم تحكيم مؤلف من زيد ثامر حكم ساحة، وحيدر عبد الحسين مساعد أول، وأمير داود مساعد ثانٍ، وأحمد عسكر حكم رابع، وسالم عامر حكم "فار".

وفي مباراة ديربي كوردستان فاز فريق زاخو على ضيفه أربيل 2-1، وجرت المباراة على ملعب زاخو.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف، وفي السوط الثاني سجل زاخو هدفين عن طريق أمجد عطوان في الدقيقة 70، ومن ركلة جزاء في الدقيقة 87، بينما جاء هدف أربيل عن طريق شيركو كريم في الدقيقة 72.

وأدار اللقاء طاقم تحكيم مؤلف من حكم ساحة مهند مناف، وكرار عبد الكريم مساعد أول، وعلي مكي مساعد ثانٍ، ومحمد صادق حكم رابع، وليث فرحان حكم "فار".