مناشدة من خريجي كليات الفنون بشأن الدراسات العليا

2024-05-22 23:24:08 - المصدر: جريدة الصباح

وصلت صفحة "الباب المفتوح" مناشدة من لفيف من خريجي كليات الفنون من جامعات عراقية ومن جامعات من خارج العراق إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وعميد كلية الفنون الجميلة/ جامعة بغداد، للسماح لهم بالتقديم على الدراسات العليا في كلية الفنون الجميلة التابعة لجامعة بغداد، خاصة في قسم الفنون السينمائية والتلفزيونية.

وأكدوا ان الكلية المعنية فرضت قيوداً على الدراسات العليا لتشمل خريجها فقط، وعدم قبول خريجي الجامعات العراقية الأخرى او الجامعات خارج العراق، على الرغم من اعتراف وزارة التعليم بهذه الجامعات ونشرها في دليل الجامعات السنوي، لذا يطالبون بفسح المجال لهم للتقديم اسوة بالجامعات الأخرى، من أجل تحقيق طموحاتهم ليكونوا واجهة البلد فنياً.